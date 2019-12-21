الأمير تركي الفيصل: المملكة حاولت ثني قطر عن نهجها لكنها لم تلتزم بالاتفاق

ماجد القزيز(صدى):

كشف الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، أن المملكة حاولت على امتداد العقدين الماضيين ثني قطر عن نهجها ولكن قطر لم تتراجع عن ذلك.

وعن ذلك، قال ” الفيصل ” : “ كانت هناك محاولات لثني قطر عن نشاطها، واتفقنا معها في هذا الشأن في 2014، ووضعت اتفاقية صادق عليها مجلس التعاون الخليجي ولم تلتزم قطر بهذه الاتفاقية ” .

وفيما يتعلق بحل الأزمة الخليجية مع قطر، قال : ” حل الأزمة الخليجية في يد القطريين، فمنذ المقاطعة في 2017، انعقدت قمتان خليجيتان دُعي إليها الشيخ تميم ولكنه لم يحضر ” .

وأضاف الأمير تركي الفيصل خلال حديث له مع قناة “ روسيا اليوم ” : ” لم تكن هناك نية لدى الدوحة لإنهاء المشكلة، ومواجهة القيادات وصولاً إلى اتفاق ” .