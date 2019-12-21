الأمير تركي الفيصل: المملكة حاولت ثني قطر عن نهجها لكنها لم تلتزم بالاتفاق
كشف الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، أن المملكة حاولت على امتداد العقدين الماضيين ثني قطر عن نهجها ولكن قطر لم تتراجع عن ذلك.
وعن ذلك، قال ” الفيصل ” : “ كانت هناك محاولات لثني قطر عن نشاطها، واتفقنا معها في هذا الشأن في 2014، ووضعت اتفاقية صادق عليها مجلس التعاون الخليجي ولم تلتزم قطر بهذه الاتفاقية ” .
وفيما يتعلق بحل الأزمة الخليجية مع قطر، قال : ” حل الأزمة الخليجية في يد القطريين، فمنذ المقاطعة في 2017، انعقدت قمتان خليجيتان دُعي إليها الشيخ تميم ولكنه لم يحضر ” .
وأضاف الأمير تركي الفيصل خلال حديث له مع قناة “ روسيا اليوم ” : ” لم تكن هناك نية لدى الدوحة لإنهاء المشكلة، ومواجهة القيادات وصولاً إلى اتفاق ” .
اابراهيم[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يرحم سعود