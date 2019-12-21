ثعبان ضخم يهاجم طفلا ويجره من ساقه

متابعة- أميرة خالد(صدى):

هاجم ثعبان طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، حيث جره بعيدا في فناء منزله الخلفي، قبل أن يتدخل والده لإنقاذه بشجاعة.

وعلي الفور، نقل الطفل إلى المستشفى متأثرا بجروح بالغة، بعد تعرضه لما وصف بـ”الهجوم الوحشي”، الأسبوع الماضي، في منزله الواقع على شاطئ إيرلي في شمال كوينزلاند.

وقال والد الطفل: “انتقلنا للتو إلى هذا المنزل، وكنت أقيم حفلا للعائلة بهذه المناسبة، قبل أن يتعرض ابني للهجوم”، لافتا: “كان ابني برفقة نحو 6 أطفال بجانب المسبح، كنت أراقبهم”.

وأبان الوالد: “فجأة سمعت صراخا، وحين التفت فوجئت بثعبان ضخم يغرس أنيابه في ساق ابني ويجره بعيدا عن المنزل”.

وأشار والد الطفل إلى أن ابنه كاد أن يلقى حتفه، لولا تدخله في الوقت المناسب، موضحا أنه وجه للثعبان ضربة بمطرقة على مستوى الرأس، الأمر الذي جعله يترك ساق الطفل.