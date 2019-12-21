خيسوس يتقرب من «جوميز» ويوجه ضربة قوية للهلال

نواف السالم(صدى):

وجه خورخي خيسوس المدير الفني البرتغالي لنادي فلامنجو البرازيلي، ضربة قوية ومفاجأة صادمة لجماهير نادي الهلال، حول مهاجم الهلال الفرنسي جوميز.

وأكد الإعلامي البرازيلي خوسيه كارلوس، أن مسؤولي نادي فلامنجو قدموا عرضًا رسميًا إلى «جوميز» بناءً على طلب شخصي من «خيسوس» الذي يسعى لضم اللاعب الفرنسي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتحاول إدارة النادي البرازيلي إقناع مهاجم الهلال بالانضمام إليهم، وذلك بالتزامن مع انتهاء عقده في يونيو 2020، إذ أشار «كارلوس» إلى أن مسؤولي النادي سيظلون بقرب اللاعب طوال فترة تواجده في الدوحة لإقناعه.