خيسوس يتقرب من «جوميز» ويوجه ضربة قوية للهلال
وجه خورخي خيسوس المدير الفني البرتغالي لنادي فلامنجو البرازيلي، ضربة قوية ومفاجأة صادمة لجماهير نادي الهلال، حول مهاجم الهلال الفرنسي جوميز.
وأكد الإعلامي البرازيلي خوسيه كارلوس، أن مسؤولي نادي فلامنجو قدموا عرضًا رسميًا إلى «جوميز» بناءً على طلب شخصي من «خيسوس» الذي يسعى لضم اللاعب الفرنسي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.
وتحاول إدارة النادي البرازيلي إقناع مهاجم الهلال بالانضمام إليهم، وذلك بالتزامن مع انتهاء عقده في يونيو 2020، إذ أشار «كارلوس» إلى أن مسؤولي النادي سيظلون بقرب اللاعب طوال فترة تواجده في الدوحة لإقناعه.
المليليح[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 37 دقيقة
صح انا سمعتة خيسوس يوم قالها هههههههههههههه
يوجد اكثر من ٢٠ لاعب كم تمنيت انه مدح لاعب سعودي