المملكة تنفي ممارسة ضغوط على باكستان لمنعها من حضور قمة ماليزيا
نفت سفارة المملكة في إسلام آباد اليوم السبت الأنباء التي روج لها البعض بشأن ضغوط مزعومة مورست على باكستان من قبل المملكة لمنعها من المشاركة بالقمة المصغرة التي تم إنعقادها في ماليزيا .
وأكدت السفارة أن تلك الأنباء مغلوطة وعارية تماماً عن الصحة وتتنافى مع العلاقات الأخوية بين المملكة وباكستان ، وتوافقهما حول أهمية وحدة الصف الإسلامي .
وكانت القمة الإسلامية المصغرة المنعقدة من قبل منظمة التعاون الإسلامي قد شهدت غياب باكستان عن الحضور في ماليزيا ، بينما حضرها رئيسا تركيا وإيران ما جعل البعض يروج لتلك الأنباء الغير صحيحة والتي ترفضها حكومة المملكة وتتنافى مع توجهاتها لتوحيد العالم الإسلامي .
نوره الشهري[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 60 دقيقة
هدد مبس عمران خان بطرد 4 ملايين باكستاني يعملون في المملكة فانقطع قلبه وانخرش وقاطع القمه
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6656 ] نشر منذ 11 دقيقة
عارفين انها كذبة اردوغان لأحراج المملكة كان من باب اولي طرد الأتراك و لكن مملكتنا عارفة ان لا ذنب لهم
زائر[ عدد التعليقات: 2715 ] نشر منذ 9 دقائق
اوف من الكوذاب الا شافوا انها فاشله من يوم فيها القردوغان وتميموه ————– الشركس ماهم ملايين في الخليج يستاهلوا الطرد تحسن اقتصادهم بعلاقات الخليج و التجاريه والسياحيه معهم بعدين تمنذلوا