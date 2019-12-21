المملكة تنفي ممارسة ضغوط على باكستان لمنعها من حضور قمة ماليزيا

إسلام آباد(صدى):

نفت سفارة المملكة في إسلام آباد اليوم السبت الأنباء التي روج لها البعض بشأن ضغوط مزعومة مورست على باكستان من قبل المملكة لمنعها من المشاركة بالقمة المصغرة التي تم إنعقادها في ماليزيا .

وأكدت السفارة أن تلك الأنباء مغلوطة وعارية تماماً عن الصحة وتتنافى مع العلاقات الأخوية بين المملكة وباكستان ، وتوافقهما حول أهمية وحدة الصف الإسلامي .

وكانت القمة الإسلامية المصغرة المنعقدة من قبل منظمة التعاون الإسلامي قد شهدت غياب باكستان عن الحضور في ماليزيا ، بينما حضرها رئيسا تركيا وإيران ما جعل البعض يروج لتلك الأنباء الغير صحيحة والتي ترفضها حكومة المملكة وتتنافى مع توجهاتها لتوحيد العالم الإسلامي .