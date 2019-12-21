بالفيديو.. الجيش الليبي يعلن سيطرته على منطقة البركات 

طرابلس(صدى):

أكد الجيش الوطني الليبي أنه قادر على صدّ أي عدوان تركي، وأن قواته البحرية ستنقل المعركة إلى المتوسط.

ووجه الجيش الليبي ضربات جوية استهدفت مواقع لمسلحي “الوفاق” في جنوب مدينة مسَلّاتة، بالإضافة لسيطرته على منطقة البركات بضواحي مسَلّاتة.

وشن الجيش غارات على مركبات مسلحة انسحبت من مدينة ترهونة، وجاء ذلك فيما لقي 19 عنصراً من تشكيلات حكومة الوفاق الليبية، مصرعهم، بينهم 11 سورياً، بغارة جوية للجيش على سرت، ليل الجمعة.

وتبين أن الضربات الجوية استهدفت سيارات مسلحة بعد انسحابها من ترهونة جنوب غربي زليتن.