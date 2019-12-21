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اليوم.. الهلال يتطلع لتحقيق إنجاز تاريخي أمام مونتيري المكسيكي

اليوم.. الهلال يتطلع لتحقيق إنجاز تاريخي أمام مونتيري المكسيكي
طلال الغامدي(صدى):

يشهد اليوم السبت المباراة المرتقبة بين الهلال ومونتيري المكسيكي؛ لمعرفة هوية الفريق الذي سيحصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وعن هذه المباراة، يتطلع ” الهلال ” لتحقيق إنجاز تاريخي، حيث سيكون الهلال أول نادٍ سعودي يحصد المركز الثالث في المسابقة العالمية حال الفوز.

وفيما يتعلق بـ الفريق المكسيكي، فيغيب عنه نحو تسعة لاعبين من عناصره الأساسية الذين سافروا للمكسيك استعدادًا لنهائي الدوري هناك.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 34 دقيقة

اما عاد تاريخي ههههههههه

ترى فريق مونتيري يلعب اليوم ناقص ٨ لاعبين أساسيين يعني اذا مافزتوا اليوم الله يعوض ياتاريخي 😂😂😂😂😂😂

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