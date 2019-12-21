مقتل وإصابة 34 شخصا في أحد سجون هندوراس

وكالات(صدى):

لقى 18 سجينًا في هندوراس، حتفهم مساء أمس الجمعة، وأُصيب 16 آخرين في أعمال عنف ومعارك قائمة بين عصابات متناحرة في السجن الواقع بمدينة تيلا الساحلية الشمالية.

وأعلنت حكومة هندوراس حالة الطواريء في السجون قبل يومين ، ناقلة السيطرة عليها إلى قوات الأمن؛ لكبح أعمال العنف، بينما كشفت عدة مصادر أن قوات الأمن لم تكن تسيطر رسميًا على السجن الواقع في مدينة تيلا.

ومن جانبه، أوضح أنطونيو كويلو المتحدث باسم جهاز فوسينا الأمني، أن عدد قتلى الاشتباكات الدامية في السجن بلغ حتى الآن 18 قتيلًا و16 مصابًا، فيما دخلت قوات الأمن السجن وتحاول السيطرة عليه واستعادة النظام.