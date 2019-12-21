بعد وصفه بـ «النونو» .. المريسل يرد على انتقادات عدنان جستنيه

نواف السالم(صدى):

علق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل على الانتقادات التي وجهها الناقد الرياضي عدنان جستنيه له، ووصف الأخير له بـ ” النونو ”

وعن ذلك، قال ” المريسل ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أتفهم الغضب للزميل عدنان جستنية، ولكن لم أتوقع أن يظهر بهذه الطريقة التي للأمانة أزعجتني ” .

كما أعاد ” المريسل ” نشر فيديو سابق لـ ” جستنيه ” والذي كان يتحدث فيه بطريقه جيدة عنه، وعلق ” المريسل ” على الفيديو قائلآ: ” سأكتفي بما كنت تذكره بشخصي المتواضع و إشادتك.. و على فكرة هي شهادة أعتز فيها لكن لا أعلم لماذا تغيرت فجأة ” .

كما نشر ” المريسل ” أيضا فيديو آخر سابق لـ ” جستنيه ” قديم وهو يتحدث عنه، وكتب معلقًا: ” أكرر لن أنزلق لمثل هذه الأمور و سأذكرك لهذا الحديث الذي أعتز به أيضًا كونه جاء من خبير إعلامي تفوقت عليه في الفترة الاخيرة و هذا لا يعيبك ” .

وشارك أيضًا المتابعين بـ مقطع فيديو له كان يتحدث من خلاله عن السيناريو الحالي للاتحاد، قائلًا : ” قلت أنني تفوقت عليك إعلامياً و هذا لا يعيبك فأنا ولله الحمد و المنة كنت قارئ جيد لأوضاع نادي الاتحاد ” .

وانهى ” المريسل ” تغريدات بفيديو سابق يتحدث فيه ” جستنيه ” عن أن الاتحاد سيحصد المركز الثالث مع نهاية الدور الأول.

وكتب معلقًا على الفيديو: ” أخيرًا لم يعجبني قولك أن الاتحاد سيكون في الترتيب الثالث مع نهاية الدور الأول، فهذا الطرح يؤكد أن الأمور جيدة لكن سرعان ما أنقلبت آراءك و هذا ما لم يعجبني في قامة إعلامية كبيرة مثلك ” .

وكان الناقد الرياضي عدنان جستنيه فد فتح النار على الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، واصفًا إياه بـ ” النونو ” في العالم الإعلامي.