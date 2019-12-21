بالصور.. لحاف جديد يقضى على مشكلة سرقة الغطاء أثناء النوم

لندن (صدى):

صنعت شركة بريطانية “لحافا لا متناهيا” يضمن توزيع الغطاء على النائمين بشكل متساوٍ بفضل نظام آلي مزوّد ببكرات في قاعدته.

ومن مميزات اللحاف أنه يتحرك خلال التقلّب أثناء النوم لضمان توزيع الغطاء على النائمين بالتساوي بفضل البكرات وأنظمة الضغط في قاعدته.

وتلف الأجزاء الحديدية الدوارة الآلية داخل قاعدة السرير اللحاف تلقائياً، بالإضافة إلى ضغطه وتنظيفه بالبخار في وقت واحد.

ويعتبر “سرقة اللحاف” من أبرز الصراعات التي يمر بها الزوجان أثناء النوم، وتبين من دراسة بحثية أن واحداً من كل 4 أشخاص يعاني من ليلة غير مريحة بسبب سرقة الشريك للحاف أثناء النوم وقد وصل الأمر ببعضهم إلى إنهاء العلاقة.