فيسبوك يلغي حسابات وهمية مرتبطة بمؤيدي ترامب 

واشنطن(صدى):

أزال موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي شبكة حسابات وهمية تستخدم هويات مزيفة للقيام بحملة لنشر مواد مؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الموقع وإنستجرام.

ووقف أشخاص وراء هذا النشاط بالتنسيق مع بعضهم واستخدموا حسابات مزيفة، ويعد هذا الإعلان هو أحدث كشف لفيسبوك عن قضايا تلاعب بحسابات يتم إنشاؤها باستخدام هويات مزيفة لتضخيم صورة جماعة سياسية أو قضية.

وقرر فيسبوك إزالة 610 حسابا و89 صفحة و156 مجموعة و72 حسابا على انستغرام انشئت في فيتنام والولايات المتحدة واستخدم بعضها صور تعريف صُنعت باستخدام الذكاء الاصطناعي بزعم أنها لأشخاص من الولايات المتحدة، بالإضافة لإزالة 39 حسابا و344 صفحة و13 مجموعة على فيسبوك و22 حسابا على انستغرام جمعت أكثر من 440 ألف متابع بشكل عام بعد ربطهم بحملة جورجيا.