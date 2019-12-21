لأول مرة.. ارتفاع نسبة المواطنين المسجلين بهيئة المهندسين عن الجنسيات الأخرى
كشف المهندس عبد الناصر العبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين ريادة المواطنين المسجلين لدى الهيئة لتتخطى الجنسيات الأخرى لأول مرة وبواقع 24 % .
وقال أن عام 2019 شهد تقدم 700 مهندس وطالب سعودي لإختبارات أساسيات الهندسة والعمارة وهو ما ساهم في رفع النسبة مقارنةً بالجنسيات الأخرى .
الجدير بالذكر أن ن إجمالي العاملين في القطاع الهندسي المسجلين لدى الهيئة بلغ 161597 حتى نوفمبر الماضي مهندسا بينهم 38581 مهندسا سعوديا، بينما بلغ عدد الفنيين 103367 من السعوديين والأجانب .
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