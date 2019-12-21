لأول مرة.. ارتفاع نسبة المواطنين المسجلين بهيئة المهندسين عن الجنسيات الأخرى 

عادل الحربي(صدى):

كشف المهندس عبد الناصر العبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين ريادة المواطنين المسجلين لدى الهيئة لتتخطى الجنسيات الأخرى لأول مرة وبواقع 24 % .

وقال أن عام 2019 شهد تقدم 700 مهندس وطالب سعودي لإختبارات أساسيات الهندسة والعمارة وهو ما ساهم في رفع النسبة مقارنةً بالجنسيات الأخرى .

الجدير بالذكر أن ن إجمالي العاملين في القطاع الهندسي المسجلين لدى الهيئة بلغ 161597 حتى نوفمبر الماضي مهندسا بينهم 38581 مهندسا سعوديا، بينما بلغ عدد الفنيين 103367 من السعوديين والأجانب .