«جنرال موتورز» تستدعي 900 ألف سيارة حول العالم

واشنطن(صدى):

استدعت جنرال موتورز 900,000 سيارة حول العالم؛ بسبب وجود مشاكل في برمجيات الكبح ومخاطر اشتعال أخرى.

وتفصيلآ، ستبدأ ” جنرال موتورز ” في استدعاء 550,000 سيارة شيفروليه سيلفراد، و 1500 وكاديلاك CT6 وجي ام سي سييرا 1500 موديلات 2019.

وجاء قرار الاستدعاء بسبب عطل في برمجيات الكبح والتنبيه، والذي قد يؤدي لتعطيل نظام الثبات الإلكتروني ونظام منع غلق المكابح.

وأشارت ” جنرال موتورز ” إلى أن هذه المشكلة نادرة للغاية، وتؤثر على عدد محدود من السيارات المستدعاة.

وكانت الشركة قد استدعت 638,000 سيارة ” بيك اب ” ودفع رباعي هذا العام، بسبب مشكلة أخرى في برمجيات السيارة متعلقة بمستشعرات سرعة العجلات، وقد تكون المشكلتان متصلتين.