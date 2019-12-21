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بالصور.. افتتاح معرض عن الملك فيصل بلندن بمناسبة أول مئوية على زيارته التاريخية

بالصور.. افتتاح معرض عن الملك فيصل بلندن بمناسبة أول مئوية على زيارته التاريخية
لندن(صدى):

شهدت العاصمة البريطانية لندن افتتاح معرض حافل عن الملك فيصل بن عبد العزيز – طيب الله ثراه – بمناسبة مرور 100 عام على زيارته التاريخيه وتوقيع معاهدة فرساي .

وافتتح المعرض رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية سمو الأمير تركي الفيصل ، مثمناً العلاقات والروابط التاريخية التي تربط المملكة ببريطانيا ، لافتاً إلى أن تلك الزيارة كانت علامة في العلاقات الدولية إذ كانت أول جولة دبلوماسية للملك فيصل – طيب الله ثراه – .

وتم إنطلاق المعرض تحت شعار ” حياة في قلب القرن العشرين ” ، إذ تم تقسيمه إلى 7 أقسام كل قسم يروي جانب من حياة الملك فيصل وأبرز الأحداث التاريخية .

وهناك قسم بعنوان “نجد ” يتحدث عن بداية حياة الملك فيصل ، وقسم ” الهند ” يتحدث عن زيارته للهند ، وقسم ” لندن ” يتحدث عن أول محطة أوروبية له مستعرضاً تفاصيلها ، وغيرها من الأقسام على اختلاف رحلة عطائه للمملكة والعالم .

 

 


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