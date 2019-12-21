6 خطوات بإجابات صحيحة في امتحانات منتصف العام

حمود العنزي(صدى):

تواصل وزارة التعليم دورها التعريفي والإرشادي بالتزامن مع انطلاق اختبارات منتصف العام، موجهة للطلاب والطالبات 6 نصائح وخطوات لإجابات صحيحة.

وأوضحت الوزارة أنه على الطالب أو الطالبة تصفح الامتحان أولًا، فالأبحاث توصي بتخصيص 10% من وقت الامتحان لقراءة الأسئلة بدقة وعمق.

وأوصحت بتحديد الكلمات المهمة وتوزيع الوقت على الأسئلة، مع الهدوء التأني في حل الأسئلة، لافتة إلى أنه يجب الإجابة على الأسئلة حسب الأهمية.

وقالت «قراءة الأسئلة اكتب ملاحظات وأفكار لتستخدمها لاحقًا في الإجابة، وابدأ بحل الأسئلة السهلة ثم اشرع في حل الأسئلة التي لا يحضرك جوابها».

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