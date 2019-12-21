سر خسارة الوزن والتخلص من دهون البطن الزائدة

واشنطن(صدى):

أعلنت طبيبة أمريكية عن سر جديد لخسارة الوزن والتخلص من الدهون الزائدة ي منطقة البطن، خاصة لمن يعانون من بطء عملية التمثيل الغذائي.

وأوضحت الطبيبة إليزابيث لودن أن سر التخلص من دهون البطن، هو اتباع نظام غذائي يتم اختياره بشكل صحيح، موضحة أن من يكون معدل الأيض لديهم بطيئًا يجب أن يتناولوا الأطعمة التي تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة في نظامهم الغذائي.

وأشارت إلى أن هذه الأطعمة تتضمن «الأفوكادو والجوز»؛ إذ يتم امتصاصها ببطء وسيحتاج الجسم إلى مزيد من الطاقة لهضمها، ما يُسرع من عملية الأيض، فضلًا عن إدخال البروتينات في النظام الغذائي.