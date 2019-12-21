ياسين مرياح يقترب من الإتحاد

ماجد محمد(صدى):

توقعت تقارير مغربية اقتراب انضمام الدولي التونسي ياسين مرياح لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني ونجم المنتخب التوسي لنادي الإتحاد خلال الميركاتو الشتوي المقبل الذي سينطلق في يناير .

وقالت التقارير الصحفية أن مرياح يمر بحالة نفسية سيئة بسبب لوم زملائه لها على أخطاء ارتكبها خلال لقاء الفريق مع توتنهام وهو ما يجعله لا يشعر بالراحة مع النادي اليوناني .

الجدير بالذكر أن مرياح “26 ” عام لعب في عدة مراكز دفاعية وشارك في الدوري اليوناني بـ 23 مباراة كما شارك بالدوري الأوربي 4 مباريات واستطاع أن يجذب الأنظار خلال السنوات الماضية .