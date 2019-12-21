ياسين مرياح يقترب من الإتحاد
توقعت تقارير مغربية اقتراب انضمام الدولي التونسي ياسين مرياح لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني ونجم المنتخب التوسي لنادي الإتحاد خلال الميركاتو الشتوي المقبل الذي سينطلق في يناير .
وقالت التقارير الصحفية أن مرياح يمر بحالة نفسية سيئة بسبب لوم زملائه لها على أخطاء ارتكبها خلال لقاء الفريق مع توتنهام وهو ما يجعله لا يشعر بالراحة مع النادي اليوناني .
الجدير بالذكر أن مرياح “26 ” عام لعب في عدة مراكز دفاعية وشارك في الدوري اليوناني بـ 23 مباراة كما شارك بالدوري الأوربي 4 مباريات واستطاع أن يجذب الأنظار خلال السنوات الماضية .
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