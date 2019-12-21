￼بالفيديو.. منة فضالي تكشف عن سبب زواجها السري من ملحن شهير 

القاهرة(صدى):

اعترفت الفنانة المصرية منة فضالي بزواجها السري من الملحن محمد ضياء، موضحة أن فترة الزواج لم تدم سوى 6 أشهر فقط.

وأبانت منة خلال لقاء تلفزيوني:“محمد ضياء طلب الزواج مني، ولكن والدتي اعترضت على هذه الزيجة“.

وأشارت منة:“احترامًا لوالدتي، واحترامًا له بسبب ابنه تزوجت منه في السر، ولكن هذه التجربة مرت سريعًا، حيث لم تستمر سوى 6 أشهر، بعدما طلبت الانفصال بسبب ضربه لي“.

وأردفت منة:“ضربني مرة لأنه كان معترضًا على استمراري في التمثيل، وملابسي أحيانًا، والخروج مع أصدقائي، وبالتأكيد هذا أمر يخصه لأنه رجل، ولكن أنا امرأة أعمل، ولا يصح أن يقال لي طوال الوقت لأ لأ، أعلم أنه كان يخاف عليَّ جدًا ويغير أيضًا وأحترم ذلك، ولكن ليس دائمًا”.