العمل يحمي المسنين من الكآبة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أظهرت دراسة حديثة أن كبار السن الذين يواصلون العمل رغم حصولهم على التقاعد، يحمون أنفسهم بشكل أكبر من مرض الكآبة الذي يعاني منه 300 مليون شخص في العالم.

وتفصيلآ، أجرت جامعة ” سيلا ” الكورية الجنوبية دراسة كشفت أن المسنين الذين يستمرون في العمل، يكونون أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بواقع 1.5 مرة مقارنة بنظرائهم الذين لا يزاولون أي عمل.

كما أبرزت النتائج أن للعمل تأثيرًا إيجابيًا على صحة المسنين بخلاف ما هو شائع؛ لأن الناس يحثون كبار السن على أخذ قسط كبير من الراحة وترك كافة الانشغالات.

ووجدوا أيضًا أن كبار السن الذين يواصلون العمل، يحظون بتفاعل اجتماعي أكبر ويستطيعون نسج علاقات مع زملائهم، كما أنهم يجنون المزيد من المال ويستطيعون القيام بأنشطة.