الاقتراب من حسم انضمام بلهندة للاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير مغربية عن اقتراب توقيع إدارة نادي الاتحاد مع النجم الدولي المغربي يونس بلهندة لاعب فريق غلطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وشهدت الفترة الماضية تراجعاً في مستوى بلهندة الفني، بسبب عدد من الخلافات بينه وبين مدرب الفريق التركي فاتح تريم.

وأوضحت التقارير أن رئيس غلطة سراي مصطفى جنجيز قام بدراسة العرض الاتحادي الرسمي مع أعضاء مجلس إدارته وسوف يتم اتخاذ القرار النهائي خلال المرحلة المقبلة، والتي تشير بأنهم سيوافقون خاصة أن القيمة المادية المقدمة من قبل إدارة نادي الاتحاد ستفيد خزينة النادي.