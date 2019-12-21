العثور على «رحم» بجسد رجل بالصدفة!

القاهرة(صدى):

اكتشف طبيب مصري بالصدفة احتواء جسد رجل يبلغ من العمر 25 عامًا، لرحم أنثوي، أثناء إجراء عملية جراحية له.

ونجح الأطباء في استئصال الرحم من جسد الشاب حتى لا يتسبب في أعراض سيئة له.

وأكد الأطباء أن تلك الحالة سببها مرض نادر جدًا، يحدث كعيب خلقي عند الولادة نتيجة لحدوث طفرات في جينات الجنين، حيث أن المكونات الاولية للجهازي التناسلي الذكري و الانثوي يكونوا موجدين في الاجنة سواء الذكور أو الإناث أثناء تكوينها وتحت تأثير الهرمونات في الذكور يحدث ضمور للمكونات الأولية للجهاز التناسلي الانثوي ويتبقى الذكرية التي تتحور للأعضاء التناسلية الذكرية و العكس في الاناث.

وفي حالة حدوث تلك الطفرة مثلما حدث مع الرجل المذكور، فإن المكونات الأنثوية لا يحدث لها ضمور و تستمر في البقاء و التحور مكونة أعضاء تناسلية انثوية بجانب الأعضاء التناسلية الذكرية.