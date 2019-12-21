الإجراءات المتخذة حال أساء الطالب للدين في ورقة الاختبارات

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة التعليم أن أي طالب يثبت احتواء ورقة إجابته في الاختبارات المدرسية على عبارات مسيئة للدين الإسلامي أو رموزه سيتم إحالته إلى جهات الاختصاص.

وأوضحت الوزارة أنه يتم التأكد من تضمن ورقة الإجابة تعريضا أو سبا أو قدحا أو قذفا، أو إهانة، بعرضها على اللجنة الإدارية ولجنة التوجيه والإرشاد، ومن ثم يحال أمره للجهات المختصة.

وفي حال تضمنت ورقة إجابة الطالب عبارات مسيئة غير ما ذكر يتم تحرير محضر بذلك ويستدعى ولي أمره ويبلغ بمضمونه، كما يؤخذ عليه تعهد خطي دون إلغاء اختباره، ومن ثم يحول الطالب إلى لجنة التوجيه والإرشاد لدراسة حالته إذا احتاج الأمر لذلك وفقا لقواعد السلوك.

إذا قام الطالب بأي عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالنظام في القاعة مثل إحداث فوضى أو التطاول على أحد المسؤولين بكلام غير لائق، فيتم تحرير محضر بذلك يعتمده قائد المدرسة مع تحديد نوع المخالفة، ويطبق عليه ما نصت عليه قواعد السلوك وفق نوع المخالفة من قبل لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة.

وفي حال كان الطالب دارسا ليليا أو بنظام المنازل فيتم إلغاء اختباره وإحالة أمره إلى الجهات المختصة وتبليغ جهة عمله بتصرفه خطيا.