ضمك يحتج ويؤكد: لدينا إثباتات لعدم قانونية لاعب الأهلي

نواف السالم(صدى):

احتجت إدارة نادي ضمك ضد إدارة الأهلي، مؤكدة أنها لديها إثباتات لعدم قانونية لاعب الأهلي -تحتفظ باسمه- ، وأنه غير مسجل ضمن الـ30 لاعب في الكشوفات.

وتقدم النادي باحتجاج رسمي لمراقب مباراة فريقه أمام الاهلي التي خسرها 5 ـ 1 ضمن الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي هذا السياق علق موسى المحياني مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، بأنه من الصعب أن تخطئ إدارة النادي بإشراك لاعبين ليسوا بقائمة الـ30، ومراقب المباراة لن يسمح بمشاركتهم لتأكده من البطاقات قبل اللقاء، متوقعا أن المعلومة التي وصلت إدارة ضمك خاطئة.