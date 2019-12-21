بالفيديو والصور..آل الشيخ يحتفي برقم قياسي لعدد حضور ميدل بيست

أميرة خالد(صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن عدد الحضور في مهرجان ميدل بيست العالمي، المقام في الرياض.

واحتفى آل الشيخ بتسجيل حضور 150027 شخصَا لفعاليات مهرجان ميدل بيست، والذي تقام فعالياته في 5 مسارح بحضور عدد كبير من النجوم.

ويستضيف المهرجان أهم 100 دي چي عالمي، و5 مسارح تستوعب أكثر من ٢٠٠ ألف مشاهد، فضلا عن الكافيهات والمطاعم وأماكن الترفيه لراحة الجمهور.

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