نشر : منذ 34 دقيقة 391 2 صدى سبورت خالد العقيلي: لاعب الأهلي عمر السومة يشبه «ماجد عبدالله» ولا يمكن أن يلعب بجواره أحد
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 584 ] نشر منذ 28 دقيقة
ماجد عبد الله…لاعب مخادع ضحك على الحكام كثيرا معظم اهدافه تعمد السقوط في منطقة الجزاء والمضحك يقوم بعد السقوط والالم نتيجة الاصابة الوهميةلضربة الجزاء وتسجيل اهداف.
تابعوا سجل اهدافه..؟!
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3287 ] نشر منذ 24 دقيقة
خالد العقيلي دعك من البربسة والكلام الي يجيب مغص بالعين
انا هلالي والراس عالي ولاكن الشمس لا تحجب بغربال والله لم تنجب اسيا شبية لماجد ولو من فخار او شمع حضة من الكورة اتى بزمان قبل زمانة ووقت لم يكن هناك لماجد وجميع جيل ماجد ومن كان قبل ماجد غير مكافأة لا تتعدى خمس مائة ريال للمبارة وذلك في حال فوز الفريق
تجي ياعقلوية الزمان والرياضة
تقارن طل لاعبين بماجد واخلاق ماجد وتاريخ ماجد
وهم يزرفون ميزانيات محافظات كاملة بدول افريقية نسيت ياعقيلوية
يكفي ماجد من السوار ما احاط بالمعصم
سيرتة تدرس لجيل بلد كاااااامل