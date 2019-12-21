القصة وراء وسم «محمد عواد يسئ لجمهور النصر»

طلال الغامدي(صدى):

تصدر وسم «محمد عواد يسئ لجمهور النصر»، قائمة الترند بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك عقب تصريحات الإعلامي الأردني محمد عواد، التي اعتبرها جمهور نادي النصر غير لائقة.

وكان محمد عواد قد ظهر في مقطع فيديو قال خلاله إنه مندهش من طريقة جماهير النصر في التشجيع، مضيفًا: أن أيديولوجية التفكير لديهم تعتمد على تشجيع الأندية المظلومة خارج المملكة التي لا تأخذ حقها مثل الزمالك المصري والوحدات الأردني.

وسرعان ما أبدت جماهير النصر غضبها من تعليق الإعلامي الأردني محمد عواد عليها، وتم تدشين الوسم المتصدر.