شاب يقتل والده رميًا بالرصاص ردًا على توبيخه له!

القاهرة(صدى):

في واقعة مروعة، أقدم شاب مصري على قتل والده الستيني، رميًا بالرصاص، وذلك بعدما وبخه الأب إثر مشادة كلامية نشبت بينهما.

ونجحت الشرطة المصرية في ضبط الجاني، الذي اعترف بفعلته، موضحا أنه كان طلب من والده بيع مساحة من الأرض الزراعية خاصته ومساعدته بمبلغ مالي لإتمام زواجه لكنه رفض.

وأشار إلى أن والده قام بتوبيخه والتعدي عليه بعكازه، مما أثار غضبه فقام بإخراج سلاح ناري كان بحوزته محدثًا إصابة والده التي أودت بحياته.