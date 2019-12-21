رجل يقتل « شابا » طعنا ويلقي جثته بالطريق في الطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

أقدم ” رجل ” على قتل آخر طعنًا، وتركه ملقى بمحاذاة الطريق الدائري مقابل مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف.

وتفصيلآ، عثرت الجهات الأمنية على جثة ” شاب ” كان ملقى على الأرض بالطريق الدائري مقابل مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي، بعد بلاغ كان قد ورد من العمليات الموحدة.

ووجدت طعنات عدة متفرقة في الصدر والظهر وإصاباته خطيرة؛ فتم طلب إسعاف الهلال الأحمر لكنه تُوفي متأثرًا بإصابته داخل المستشفى.

فيما قام ” الجاني ” بتسليم نفسه وهو حاملاً بيده أداة الجريمة، وتم تسليم القضية لمركز الشرطة المعنيّ بمتابعة الحالة لإكمال اللازم نظامًا حيالها.