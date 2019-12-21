إصابات مؤكدة بـ« حمى الضنك » في جازان

تركي السالم(صدى):

كشفت مصادر أن المنشآت الصحية سجلت إصابات مؤكدة بمرض ” حمى الضنك ” ، وذلك في محافظات جنوب منطقة جازان؛ بعد تزايد حالات الاشتباه الفترة الماضية نتيجة وجود نواقل المرض.

ومن جانبها، كانت صحة جازان قد أوضحت سابقًا بأن هناك جهودًا كبيرة لمكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك داخل وخارج المنازل وفي كل النطاقات العمرانية بالمنطقة.

كما ذكرت أن الفِرق المشتركة تقوم بتقييم الأماكن التي تُسجَّل فيها الإصابات، وتعمل على إزالة أماكن توالد البعوض الناقل، وتنفِّذ أعمال المكافحة بالمبيدات المعتمدة.

كما كشفت أن البعوض الناقل لـ ” حمى الضنك ” يستطيع التكاثر بكثافة في التجمعات المائية الصغيرة مثل ” أحواض المزروعات وإطارات السيارات التالفة ” .