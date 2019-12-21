بلدية الليث تعلق على انتشار« القطط » بحرم مسجد الميقات
علقت بلدية محافظة الليث عن تواجد عشرات القطط في حرم مسجد ميقات ” يلملم ” ، مشيرة إلى أن ذلك من اختصاص إدارة الأوقاف والمساجد وليس من اختصاصها.
ومن جانبه، قال بندر خاشقجي، مساعد رئيس بلدية محافظة الليث: ” البلدية ليست مسؤولة إشرافيًا عما بداخل حرم مسجد الميقات ومرفقاته، وهو من اختصاص إدارة الأوقاف والمساجد ” .
كما أوضح ” خاشقجي ” أنه يوجد لديهم متعهد خاص للنظافة ومع ذلك تقوم البلدية بتقديم الخدمات البلدية داخل حرم مسجد الميقات، والمتمثلة في أعمال النظافة والرش المبيدي وخلافها.
وكانت بعض ” الصور ” قد وثقت انتشار القطط في ساحات ودورات مياه ميقات ” يلملم ” .
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