بلدية الليث تعلق على انتشار« القطط » بحرم مسجد الميقات

نايف السالم(صدى):

علقت بلدية محافظة الليث عن تواجد عشرات القطط في حرم مسجد ميقات ” يلملم ” ، مشيرة إلى أن ذلك من اختصاص إدارة الأوقاف والمساجد وليس من اختصاصها.

ومن جانبه، قال بندر خاشقجي، مساعد رئيس بلدية محافظة الليث: ” البلدية ليست مسؤولة إشرافيًا عما بداخل حرم مسجد الميقات ومرفقاته، وهو من اختصاص إدارة الأوقاف والمساجد ” .

كما أوضح ” خاشقجي ” أنه يوجد لديهم متعهد خاص للنظافة ومع ذلك تقوم البلدية بتقديم الخدمات البلدية داخل حرم مسجد الميقات، والمتمثلة في أعمال النظافة والرش المبيدي وخلافها.

وكانت بعض ” الصور ” قد وثقت انتشار القطط في ساحات ودورات مياه ميقات ” يلملم ” .