عارضة أزياء تتهم هارفي واينستين باعتداء جنسي بعد 17 عامًا

وارسو(صدى):

رفعت عارضةُ أزياء سابقة وممثلة بولندية دعوى قضائية منفصلة ضدّ المنتج الشهير هارفي واينستين.

وادّعت العارضة كاجا سوكولا أنه اعتدى عليها جنسيًا عام 2002 عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها فقط.

وقالت إنها التقت مع واينستين بعد فترة قصيرة من انتقالها إلى الولايات المتحدة من بولندا وكانت ترغب في أن تُصبح نجمة مشهورة، وخلال حفل للأزياء أخبرته عن تطلعاتها المهنية.

وخطّط الثنائي للمقابلة لتناول طعام الغداء في مدينة نيويورك لمناقشة حياتها المهنية، لكنها قالت إنها أُجبرت على الذهاب إلى شقته حيث طالبها بممارسة الجنس معه.

وتُعتبر هذه الادعاءات ليست جديدة، حيث تم تقديمها أولاً دون الكشف عن هويتها في دعوى جماعية ضد واينستين بصحبة عشرات النساء الأخريات.