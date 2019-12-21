بعد الأزمة الصحية..منى فاروق تشارك أحد الفرق الرياضية الاحتفال بالفوز(فيديو)
نشرت الفنانة منى فاروق، مقطع فيديو جديداً عبر حسابها على “إنستغرام”، خلال تواجدها في أحد الاحتفالات بدولة الإمارات.
وظهرت منىوهى تشارك أحد الفرق الرياضية الاحتفال بالفوز وحالتها جيدة للغاية، وقد أثار الفيديو جدلاً واسعاً، حيث علق الجمهور عليه قائلاً: “أنت مش كنتي تعبانة
ويذكر أن منى قد نشرت منذ أيام قليلة على إنستغرام صورة لها وهي داخل أحد المستشفيات عقب تعرضها لوعكة صحية، وكتبت تعليقاً على الصورة: “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله، ادعولي بالشفاء، الله يشفيني ويعفو عني ويبعد عني كل مكروه ويكفيكم شر المرض”.
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