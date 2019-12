بعد الأزمة الصحية..منى فاروق تشارك أحد الفرق الرياضية الاحتفال بالفوز(فيديو)

View this post on Instagram

#Thanks #centrobarshabyrotana #❤️ #centrobarsha Thanks 🙏🏻 @imad.akil1 😊🙏🏻🥰 UAE #national #day #mydubai #dubai #emirates # #روح_الاتحاد #اليوم_السنوي #حفله #دولة_الامارات #الامارات_العربية_المتحدة ال#48 #❤️ #الامارات #رحلة_الي_المستقبل ##الامارات_دبي #الامارات_الفضاء #الحب و #السلام #العلم #الزي_الاماراتي #انجازات #حضارة #ابوظبي #دبي 🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪