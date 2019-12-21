«أغرب الدعاوي» .. رجل يرفع دعوى ضد صديقه ليدفع له إيجار شقته

نايف السالم(صدى):

تشهد المحاكم العديد من القضايا والدعاوى التي يتسم بعضها بالغرابة، وأحد هذه الدعاوى كانت بين ” رجل ” وصديقه المتزوج.

وتعود تفاصيل الدعوة، عندما تعهد ” المدعى عليه ” أنه إذا تزوج صديقه ” المدعي ” ، أن يدفع له قيمة إيجار شقة لمدة سنة وقيمة ١٠ ذبائح وحرر سندًا بذلك.

ولكن المدعى عليه قام بإتلاف السند عنوة، وهو ما دفع المدعي لرفع دعوى قضائية لمطالبة صديقه بالوفاء بما التزم به.

وتم التحقق الشرط واحضار الشهود، واستطاع المدعي كسب الدعوى أمام صديقه.