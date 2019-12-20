اختتام دورة الحكام المستجدين بعرعر

محمد السعران(صدى):

اختتمت دورة الحكام المستجدين بمدينة عرعر التي نظمتها اللجنة الفرعية للحكام بمنطقة الحدود الشمالية بدعم من الهيئة العامة بمنطقة الحدود الشمالية وهدفت الدورة إلى استقطاب هواه وراغبي الانضمام لمنصة التحكيم في المنطقة وصقل موهب الحكم الصاعد ألقى الدورة المحاضر الدولي عبدالرزاق المقهوي بحضور 35 مستجد.

تناول فيها مراحل تطور التحكيم ، وتعريفا بقوانين كرة القدم المعتمدة دولياً ، ومهام حكام الساحة ومساعديهم وغيرها ، وعرض المحاضر لقطات تلفزيونية في كل الحالات التحكيمية ، وأجري تدريب ميداني واختبار نظري للمتدربين ، كما قدم رئيس جمعية شباب المستقبل بمدينة عرعر الأستاذ/ عايد مغيران العنزي محاضرة عن الطموح والإصرار ، وحفز عبد الله الدهمشي عضو لجنة حكام المنطقة المتدربين في كلمته، وفي ختام الدورة قدم مساعد مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الحدود الشمالية الاستاذ منيف ندا العنزي ورئيس لجنة الحكام بمنطقة الحدود الشمالية هشام العنزي الدروع التذكارية للداعمين والمشاركين في نجاح هذه الدورة وسلم الحكام شهادات الحكام المميزين.