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بعد إحالته للتحقيق.. قرار بمنع وليد الفراج من الظهور الإعلامي

بعد إحالته للتحقيق.. قرار بمنع وليد الفراج من الظهور الإعلامي
نواف السالم(صدى):

أعلن الإعلامي السعودي مبارك الشهري عن نتيجة التحقيق مع وليد الفراج وعادل التويجري، بعد إحالته للتحقيق بسبب أزمته الأخيرة.

وعن ذلك، قال ” الشهري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” انقلوا عني.. صدر اليوم قرار يقضي بمنع المذيع من الظهور الإعلامي ” .

كما أحالت وزارة الإعلام وليد الفراج للتحقيق؛ بسبب تجاوزه في حلقة برنامج ” الدوري مع وليد “ مساء الثلاثاء.

وكان وليد الفراج قد أثار الجدل عقب خسارة الهلال أمام فلامنغو بنصف نهائي كأس العالم للأندية، بجملة ” بطولة أم أحمد “ ومعه الإعلامي عادل التويجري .


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6648 ] نشر منذ 48 دقيقة

عقبال برنامج 24 و المذيع حتي ما اعرف اسمة اللي يجيب ضيوف اي كلام و حتي مهم محللين و لا اعلاميين

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 46 دقيقة

أفضل قرار نفتك من التهريج إلى ماله داعي والعنصرية المقيته

[ عدد التعليقات: 1153 ] نشر منذ 41 دقيقة

الفقر عم

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