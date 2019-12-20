بعد إحالته للتحقيق.. قرار بمنع وليد الفراج من الظهور الإعلامي
أعلن الإعلامي السعودي مبارك الشهري عن نتيجة التحقيق مع وليد الفراج وعادل التويجري، بعد إحالته للتحقيق بسبب أزمته الأخيرة.
وعن ذلك، قال ” الشهري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” انقلوا عني.. صدر اليوم قرار يقضي بمنع المذيع من الظهور الإعلامي ” .
كما أحالت وزارة الإعلام وليد الفراج للتحقيق؛ بسبب تجاوزه في حلقة برنامج ” الدوري مع وليد “ مساء الثلاثاء.
وكان وليد الفراج قد أثار الجدل عقب خسارة الهلال أمام فلامنغو بنصف نهائي كأس العالم للأندية، بجملة ” بطولة أم أحمد “ ومعه الإعلامي عادل التويجري .
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14701 ] نشر منذ 1 ساعة
خل يهجد هو وصاحبه👌😊😂
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6648 ] نشر منذ 48 دقيقة
عقبال برنامج 24 و المذيع حتي ما اعرف اسمة اللي يجيب ضيوف اي كلام و حتي مهم محللين و لا اعلاميين
قندب[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 46 دقيقة
أفضل قرار نفتك من التهريج إلى ماله داعي والعنصرية المقيته
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1153 ] نشر منذ 41 دقيقة
الفقر عم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 45045 ] نشر منذ 30 دقيقة
طيب