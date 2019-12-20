بعد إحالته للتحقيق.. قرار بمنع وليد الفراج من الظهور الإعلامي

نواف السالم(صدى):

أعلن الإعلامي السعودي مبارك الشهري عن نتيجة التحقيق مع وليد الفراج وعادل التويجري، بعد إحالته للتحقيق بسبب أزمته الأخيرة.

وعن ذلك، قال ” الشهري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” انقلوا عني.. صدر اليوم قرار يقضي بمنع المذيع من الظهور الإعلامي ” .

كما أحالت وزارة الإعلام وليد الفراج للتحقيق؛ بسبب تجاوزه في حلقة برنامج ” الدوري مع وليد “ مساء الثلاثاء.

وكان وليد الفراج قد أثار الجدل عقب خسارة الهلال أمام فلامنغو بنصف نهائي كأس العالم للأندية، بجملة ” بطولة أم أحمد “ ومعه الإعلامي عادل التويجري .