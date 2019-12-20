عمر السومة يعلق على رسالة «المشجع الباكي» : «دموعك غالية»

ماجد محمد(صدى):

علق السوري عمر السومة، لاعب الأهلي، على رسالة المشجع الباكي، الذي ظهر في مباراة الراقي أمام ضمك، أمس الخميس، في بطولة الدوري.

وظهر المشجع الأهلاوي، في مقطع فيديو وهو يبكي لعدم وجود جماهير النادي الأهلي في مدرجات ملعب المباراة.

وقال السومة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «دموعك غالية علينا، وبإذن الله تكون شرارة بداية عودة جمهورنا إلى المدرجات، نحتاجكم».

والجدير بالذكر أن المشجع قال في مقطع الفيديو، وهو يبكي: «أنا مريض وأتيت، وينكم يا جماهير».