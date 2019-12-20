بالفيديو.. نفوق حوت ضخم بالمياه الأقليمية اليمنية بسبب ألغام الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة وقوع ” حوت ” ضخم في فخ لغم بحري زرعه الحوثيون في المياه الإقليمية اليمنية؛ مما أدى إلى نفوقه.

ومن جانبه، أفاد المرصد اليمني للألغام أن نفوق هذا الحوت الضخم ؛ ناجم عن انفجار لغم بحري قبالة سواحل محافظة حجة في البحر الأحمر شمال غربي اليمن.

يُذكر أن الجيش اليمني كان قد كشف في وقت سابق عن انتزاع الفرقة الهندسية 500 لغم بحري، زرعها الحوثيون في المياه الإقليمية لليمن في البحر الأحمر وسواحله خلال العام الماضي 2018.