« جهز أقلامك »..نصائح لمساعدة الطلبة في الاختبارات

عادل الحربي(صدى):

قدم تعليم ينبع، اليوم الجمعة، عددًا من النصائح التي تساعد الطلبة في الاختبارات.

وقال تعليم ينبع: لا تتوتر ليلة الاختبار وركز في مراجعة المادة كاملة، وجهز أقلامك وأدواتك الهندسية والحاسبة، ونم مبكرًا كي تستيقظ مبكرًا، واحرص على تناول وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى الاختبار.

وأضاف : اذهب إلى الاختبار في الوقت المحدد، واقرأ ورقة الأسئلة أولًا ثم وزع وقت الإجابات، وابدأ بحل الأسئلة السهلة أولًا ومن ثم الأسئلة الصعبة، ورتب أفكارك واجمع الإجابة في ذهنك ثم اكتبها.

وتابع تعليم ينبع النصائح: اقرأ الأسئلة الاختيارية واحذف الخاطئ ثم اختر الصحيح، وخصص 10 دقائق أخيرة لمراجعة إجابتك.