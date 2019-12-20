التجارة توضح شروط إصدار ترخيص المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، أنه من شروط إصدار ترخيص المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إرفاق صورة من عقد الإيجار أو صورة صك الملكية للمحل.

وأكدت التجارة أن نظام البيانات التجارية يُلزم بكتابة البيانات الأساسية على المنتجات مثل: عددها، مقدارها، مقاسها، وزنها، طاقتها، سعرها، تاريخ الصلاحية إضافة للجهة أو البلاد المصنعة أو المنتجة، والعناصر الداخلة في تركيبتها، واسم المنتج أو الصانع، ولا يشترط النظام ذكر اسم المستورد.

وأشارت التجارة إلى أنه لا يمكن إضافة أنشطة مختلفة في السجل التجاري، حيث يجب أن تتبع الأنشطة المقيدة في السجل لنشاط فرعي واحد بناءً على الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الجديد.