وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “ BAE SYSTEMS ”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عن وظائف إدارية وتعليمية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والظهران.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مدير العمليات- التايفون (الطائف)، مدير جودة التدريب والمعايير (الظهران)، مدرس العلوم الأكاديمية (الظهران)، مدير مشروع (الرياض)، مدير الإستراتيجية والأداء (الرياض)، منسق خلية معدات الاختبار والقياس- التايفون (الطائف)، فني دعم الأدوات- التايفون (الطائف)، فني إدارة البيانات- التايفون (الطائف).

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