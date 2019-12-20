بالفيديو والصور.. عارضات أزياء تؤديان الرقصة النجدية في الرياض

عادل الحربي(صدى):

رصد مقطع فيديو متداول لحظة تأدية عارضات الأزياء العالميات كارن وازن وناتالي فانج، الرقصة النجدية في الرياض.

وتفصيلآ، شاركت كارن وازن جمهورها على ” إنستجرام ” ، بصور من جولتها بالمملكة، حيث ظهرت بـ إطلالة مميزة في الصحراء.

كما نشرت ناتالي فانج صورها أيضًا على الجمل بالمملكة، كما شاركت جمهورها بصورة من حفل ميدل بيست.

يُذكر أن عارضات الأزياء حضرن للرياض؛ للمشاركة في حفل ميدل بيست الموسيقي العالمي المقام في الرياض.