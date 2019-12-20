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بالفيديو..مستشارة أسرية : لدينا «عنف سلبي» أو «عنف صامت» ضد المرأة

بالفيديو..مستشارة أسرية : لدينا «عنف سلبي» أو «عنف صامت» ضد المرأة
علي القحطاني(صدى):

أكدت المستشارة الأسرية فاطمة الخليوي، اليوم الجمعة، على أن هناك “عنف سلبي” أو “عنف صامت” ضد المرأة.

وقالت الخليوي خلال لقاءها في برنامج ” ياهلا ” : لدينا “عنف سلبي” أو “عنف صامت” ضد المرأة، يتمثل في حرمانها من حقوقها.

وأضافت : حملة الوقاية من العنف الأسري تستهدف توعية المجتمع بكافة شرائحة بمفهوم الإيذاء والعنف الذي يهمش من قيمة المرأة والطفل.


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