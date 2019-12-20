بالفيديو..مستشارة أسرية : لدينا «عنف سلبي» أو «عنف صامت» ضد المرأة
أكدت المستشارة الأسرية فاطمة الخليوي، اليوم الجمعة، على أن هناك “عنف سلبي” أو “عنف صامت” ضد المرأة.
وقالت الخليوي خلال لقاءها في برنامج ” ياهلا ” : لدينا “عنف سلبي” أو “عنف صامت” ضد المرأة، يتمثل في حرمانها من حقوقها.
وأضافت : حملة الوقاية من العنف الأسري تستهدف توعية المجتمع بكافة شرائحة بمفهوم الإيذاء والعنف الذي يهمش من قيمة المرأة والطفل.
المستشارة الأسرية فاطمة الخليوي:
لدينا "عنف سلبي" أو "عنف صامت" ضد المرأة، يتمثل في حرمانها من حقوقها..#صوتك_مهم_1919#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/uDKJwV2XlD
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 20, 2019
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