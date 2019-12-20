بالفيديو..الزعاق: غدًا أطول ليالي العام

علي القحطانى(صدى):

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق، أن الشمس تصل إلى أقصى ميل لها ناحية الجنوب غدًا لتكون ليلة السبت 21 ديسمبر الجاري هي أطول ليالي العام

وقال الزعاق في مقطع فيديو إن الأسبوع المقبل سوف يشهد أطول الليالي وأقصر النهر في العام بسبب ميل الشمس نحو الجنوب.

ويذكر أن الشتاء سيبدأ في نصف الكرة الشمالي تقويميًا في يوم 22 ديسمبر من كل عام لكنه فلكيًا يبدأ مع بداية الانقلاب الشتوي وينتهي بالاعتدال الموالي الذي يأذن ببداية فصل الربيع.