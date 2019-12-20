إلهام الفضالة تطبق تقنية غريبة على وجهها

خالد الظفيري(صدى):

خضعت الفنانة إلهام الفضالة لتقنية جديدة وغريبة على وجهها، وتحديداً من أجل تكثيف شعر الحواجب.

ونشرت إلهام الفضالة على حسابها فيديو من داخل العيادة، وهي تضع علاجاً على حاجبيها كاشفة لمتابعيها أن المادة التي تضعها تعمل على فتح المسام من أجل أن تساعد على امتصاص العلاج، الذي سيتم تطبيقه في الخطوة التالية من أجل تكثيف شعر الحواجب.

وظهرت إلهام الفضالة مرة أخرى من داخل العيادة، بعد أن أزالت المادة المعالجة، وأخذت تستعرض النتيجة النهائية وهي في حالة صدمة، عندما وجدت ظهور شعر للحاجب بالفعل.