بالصور.. مجهولون يلاحقون «مواطن» ويشعلون النار في سيارته وعداد منزله

نايف السالم(صدى):

يستمر بعض المجهولين في ملاحقة ” مواطن ” بحي الأجواد في جدة، حيث يقومون بإضرام النار في ممتلكاته.

وتفصيلآ، قام مجهول اليوم بإضرام النار في عداد كهرباء منزل أحد المواطنين؛ كما سبق وأن أشعل النار في إحدى سياراته قبل يومين.

وحاول أيضًا إشعال النار في منزل ” المواطن ” ، لكنه لم يتمكن من ذلك بعد ملاحظة المارة له وهو يقوم بتنفيذ عمليته.

وتُعتبر هذه المحاولة الثالثة للاعتداء علة ” المواطن ” ، بعد أن تعرضوا له قبل أسبوعين بإحراق مركبتين، ليعود هذا الأسبوع مجددًا ويحرق إحدى السيارات بشكل كامل ومعها عداد الكهرباء.