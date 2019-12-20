إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب معاكسة فتاة

القاهرة(صدى):

أصيب سائق و2 آخرين، في مشاجرة بينهم وبين عامل بجراج سيارات في مصر، بسبب معاكسة فتاة، وتم نقل المصابين لمستشفى الساحل بالقاهرة لتلقي العلاج اللازم.

ذلك لقيام الأول بمعاكسة إحدى الفتيات بالطريق العام أمام الجراج حيث حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تدخل على أثرها الثانى والثالث لمناصرته وتعدى خلالها الرابع على الطرف الأول بالضرب بسلاح أبيض “مطواة ” محدثًا ما بهم من إصابات.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة، حيث كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة،