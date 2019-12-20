بالصور.. تصاميم تخيلية تكشف عن مواصفات فولكس فاجن جولف GTi

برلين(صدى):

ظهرت بعض التصميمات التخيلية التي تكشف عن التفاصيل الكاملة لسيارة فولكس فاجن جولف ” GTi ” موديل ٢٠٢١.

وعن مواصفاتها، يقوم مشتتي هواء على شكل حرف C بتوجيه الهواء نحو الشبك السفلي الضخم، كما يربط شريط أحمر رقيق المصابيح الأمامية ذات إضاءة LED ببعضها ويوضع شعار GTI في الواجهة الأمامية من ناحية الراكب.

أما عن الترقية الخارجية الأكثر وضوحًا هي ” جنوط ” قياس 19 بوصة سوداء، تحتوي على مكابح بريمبو وملفوفة بإطارات كونتيننتال 235/35 المخصصة للأداء العالي.

وفيما يتعلق بـ ” المحرك ” الخاص بها، فهو هجين على الأقل في هذه المرحلة، وستستمد قوتها من محرك توربو سعة 2 لتر، كما أن محرك EA888 سيتم توفيره أيضاً في سيارة Mk VII جولف GTI الحالية.

وسيكون لها خياران من القوة هما 255 حصان و295 حصان، مع نسخة أكثر قوة من المحرك محجوزة لـ GTI TCR والذي سيحل محل GTI السابقة، ولا يوجد خطط لإجراء أي تغييرات في ناقل الحركة.

كما أن سيتاح خيارات هما ناقل الحركة اليدوي القياسي بست سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات.