بالفيديو.. شارع بالإحساء يجمع سكان 5 مذاهب

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول صورة إنسانية يتصف بها شارع ” الماجد في الإحساء، حيث يجمع الشارع سكان ينتمون لـ ٥ مذاهب .

وعن ذلك، قال ” ملتقط الفيديو ” أن الشارع يضم 8 مساجد بين كل مسجد والآخر 150 بمسافة متر، وذلك على امتداد كيلو و 300 متر هو طول الشارع.

ويصلي في مساجد هذا الشارع المنتمون لـ 5 مذاهب إسلامية هم ” الحنبلي والمالكي والشافعي والحنفي والجعفري ” .

ويتعامل السنة والشيعة مع بعضهم البعض بطريقة إنسانية برغم الاختلاف المذهبي، كما وثق وجود مدارس تاريخية للعلوم الشرعية كمدرسة آل عبد اللطيف.