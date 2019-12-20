بعد «الصفقة السرية» مع الشيخة موزة..أردوغان يدافع عن موقفه

انقرة(صدى):

دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن موقفه أمام سيل الهجوم الذي طاله عقب تسريب وثيقة كشفت عن منح للشيخة موزة والدة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قطعة أرض كبيرة على طريق قناة إسطنبول الجديدة.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل عن ”صفقة سرية“ تتضمن من تسهيلات قدّمها النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان لأفراد في الأسرة الحاكمة القطرية، ما أثار غضب المعارضة التي طالبت بكشف تفاصيلها.

وقال الرئيس التركي أمام الصحفيين في كوالالمبور: ”سمعت أقاويل عن شراء والدة أمير قطر لأرض (في تركيا)، لذا وجب توجيه السؤال للذين يصدحون بتلك الأقاويل؛ هل أخذوا (الجانب القطري) أي دعم من الدولة لشراء هكذا أرض؟“

وأضاف: ”لو جاء من يدعى جورج أو هانس مثلًا، وقام بنفس الأمر، لما كنا رأينا أصوات تخرج تنتقد ذلك“، متسائلًا: ”لماذا ينزعجون عندما تقوم والدة أمير قطر بذلك؟!“.

وتابع : ”كان أمير قطر قد اشترى بالفعل أراضي (في تركيا)، وأيضًا كان ملك السعودية قد اشترى قطعة أرض كبيرة في عهد الرئيس الراحل تورغوت أوزال“.