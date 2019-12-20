حقيقة استقالة رئيس نادي الاتحاد من منصبه

ماجد محمد(صدى):

نشر حساب غير رسمي تغريدة مزيفة لنادي الاتحاد، وذلك بعد هزيمة الفريق أمس الخميس من نادي الفيحاء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتضمنت التغريدة المزيفة من حساب غير رسمي يحمل اسم وصورة أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد: “أتقدم رسميًّا إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة الرياضية، باستقالتي من رئاسة الاتحاد، وأسأل الله التوفيق للجميع”.

وأثارت التغريدة الجدل بين عشاق الاتحاد، حيث أكد الكثيرون منهم أن الحساب مزيف ولا يمت لرئيس الاتحاد بصلة.