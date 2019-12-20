حساب المواطن يرد على طالبة جامعية تريد دعم البرنامج

علي القحطاني(صدى):

تفاعل برنامج حساب المواطن مع سؤال طالبة جامعية بشأن إمكانية التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم بشكل دوري كمستفيدة رئيسية.

وقال حساب المواطن: إنه في حال انطبقت عليها شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملها الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانها استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

ويذكر أن حساب المواطن أكد أنه يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة) حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.